Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Готовы к ухаживаниям? Не ждите ничего меньше конфет и цветов, Стрельцы. Овны, не кажется ли вам, что вы слишком сфокусированы на негативе? Пора смириться с тем, что большинство окружающих нас людей не изменить. Раки, ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас. ♈ Овен — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го Восприятие — это то, что раскрашивает нашу действительность. Если вокруг сплошные неудачи и разочарования, то стакан для вас будет наполовину пуст. Сегодня вам нужно отдалиться от негатива. Хватит на нем фокусироваться! Обратите внимание на добрых людей, которые вас окружают. Что касается личных отношений, то помните, что вы мало что можете сделать, чтобы изменить людей и повлиять на их мышление. Примите их такими, какие они есть, продолжайте путь любви и гармонии. Космический совет: отдалитесь от негатива.

♉ Телец — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го

Что происходит, когда что-то разваливается у вас на глазах? Вы пытаетесь все соединить или же смиренно принимаете удар судьбы?

Нет ничего плохого в реанимировании отношений, если оба человека в этом заинтересованы. Но если вы единственный, кто реально предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то в конце концов обиды возьмут свое.

Необходимо сконцентрироваться на проблемах, которые мешают вам двигаться дальше. На настоящих, укоренившихся проблемах, которые мешают вам налаживать отношения с окружающими.

Космический совет: проанализируйте проблемы в общении с людьми.

♊ Близнецы — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го

Сообщения «Вконтакте» сами по себе ни к чему не приведут. Чтобы дело пошло вперед, возьмите на себя ответственность на ситуацию. Скажите (подруге или молодому человеку, неважно), что хотите пересечься на ужин или бокал вина.

Или же предложите что-то случайное, например, прогулку в парке. Проведенное на природе время поможет вам усмирить внутреннюю энергию и быть более внимательным к другим.

Близнецы, сегодня вам нужно держать себя в руках — некоторые вещи нам неподвластны. Например, вы можете опоздать не по своей вине. Не надо злиться: просто предупредите тех, кто вас ждет, и обязательно извинитесь.

Космический совет: не злитесь на себя за то, что от вас не зависит.

♋ Рак — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го

Если у вас есть к кому-то чувства, винить остается только звезды. Ну вот так вышло! Не ждите, пока в вашей жизни случится что-то еще. Возьмите дело в свои руки, но помните, что нельзя теряться в грезах. Оставайтесь в настоящем.

Ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас. Для кого-то сегодня есть повод сделать первый шаг, для кого-то: пригласить на ужин супруга или супругу, с которым уже не первый год вместе.

Космический совет: возьмите дело в свои руки.