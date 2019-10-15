Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Готовы к ухаживаниям? Не ждите ничего меньше конфет и цветов, Стрельцы. Овны, не кажется ли вам, что вы слишком сфокусированы на негативе? Пора смириться с тем, что большинство окружающих нас людей не изменить. Раки, ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас.
♈ Овен — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Восприятие — это то, что раскрашивает нашу действительность. Если вокруг сплошные неудачи и разочарования, то стакан для вас будет наполовину пуст.
Сегодня вам нужно отдалиться от негатива. Хватит на нем фокусироваться! Обратите внимание на добрых людей, которые вас окружают.
Что касается личных отношений, то помните, что вы мало что можете сделать, чтобы изменить людей и повлиять на их мышление. Примите их такими, какие они есть, продолжайте путь любви и гармонии.
Космический совет: отдалитесь от негатива.
♉ Телец — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Что происходит, когда что-то разваливается у вас на глазах? Вы пытаетесь все соединить или же смиренно принимаете удар судьбы?
Нет ничего плохого в реанимировании отношений, если оба человека в этом заинтересованы. Но если вы единственный, кто реально предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то в конце концов обиды возьмут свое.
Необходимо сконцентрироваться на проблемах, которые мешают вам двигаться дальше. На настоящих, укоренившихся проблемах, которые мешают вам налаживать отношения с окружающими.
Космический совет: проанализируйте проблемы в общении с людьми.
♊ Близнецы — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Сообщения «Вконтакте» сами по себе ни к чему не приведут. Чтобы дело пошло вперед, возьмите на себя ответственность на ситуацию. Скажите (подруге или молодому человеку, неважно), что хотите пересечься на ужин или бокал вина.
Или же предложите что-то случайное, например, прогулку в парке. Проведенное на природе время поможет вам усмирить внутреннюю энергию и быть более внимательным к другим.
Близнецы, сегодня вам нужно держать себя в руках — некоторые вещи нам неподвластны. Например, вы можете опоздать не по своей вине. Не надо злиться: просто предупредите тех, кто вас ждет, и обязательно извинитесь.
Космический совет: не злитесь на себя за то, что от вас не зависит.
♋ Рак — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Если у вас есть к кому-то чувства, винить остается только звезды. Ну вот так вышло! Не ждите, пока в вашей жизни случится что-то еще. Возьмите дело в свои руки, но помните, что нельзя теряться в грезах. Оставайтесь в настоящем.
Ничто не вечно под Луной. Но это не значит, что вам нельзя наслаждаться моментом здесь и сейчас. Для кого-то сегодня есть повод сделать первый шаг, для кого-то: пригласить на ужин супруга или супругу, с которым уже не первый год вместе.
Космический совет: возьмите дело в свои руки.
♌ Лев — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Чтобы установить или разорвать отношения, нужны двое. В этом есть глубокая мысль, Львы. Обойдя текущие проблемы, подумайте, как вы можете инвестировать одновременно и в себя, и в ваш союз.
Для некоторых этот день станет поворотным с точки зрения финансов. Гнездышко, которые вы планируете свить, требует вашего внимания.
Космический совет: в отношениях — анализ, в деньгах — осторожность.
♍ Дева — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Слабые места ваших планов, прежде незаметные, сегодня всплывут на поверхность. Не надо их отрицать: нужно вовремя подумать над решением. Не бояться сталкиваться с неудачами, зная, что вы со всем можете справиться — один из секретов преобразования в лучшую сторону.
Однако не забывайте, что побочным продуктом переосмысления может стать паранойя. Гоните ее прочь. Джоан Роулинг вложила в уста профессора Дамблдора интересные слова: «Счастье можно найти даже в самые темные времена — нужно только включить свет».
Космический совет: не прячьте проблемы, ищите решения.
♎ Весы — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Удача благоволит тем, кто уважает и любит себя, Весы. Грядут перемены, и все, что вы делаете, полностью в ваших руках. Работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Чем яснее ваши намерения, тем легче будет их реализовать.
Тем же, кто все еще ищет кого-то особенного — настало время определиться в желаниях. Нужна конкретика.
Космический совет: работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь.
♏ Скорпион — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Пока кто-то еще только начинает чувствовать искорки, другие уже думают о том, как перевести отношения на новый уровень. Атмосфера позитива окружает вас, Скорпионы, показывая, что все происходит в соответствии с общим планом Вселенной.
Не бойтесь раскрывать окружающим свои истинные желания. Жить в мире было бы намного проще, если бы все были предельно откровенны друг с другом. Даже если такое невозможно, то зачем тайны среди близких?
Космический совет: будьте откровенны.
♐ Стрелец — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Готовы к ухаживаниям? Не ждите ничего меньше конфет и цветов, Стрельцы. Позвольте себе получить то, что Вселенная предлагает вам в данный момент.
Наберитесь терпения и позвольте всему идти своим чередом: гнать коней вперед сегодня неуместно. Особенно если речь идет об отношениях.
Космический совет: плывите по течению.
♑ Козерог — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Всем нам по жизни нужен компаньон. Кто-то, кто готов поддержать, несмотря ни на что, разделить бремя забот и трудностей. Если же чувствуете, что тянете все самостоятельно, не бойтесь обратиться за помощью.
Некоторым этот день принесет осознание, что двигаться вперед им мешает багаж прошлого. Подумайте, как сбросить балласт, как очиститься от лишнего.
Космический совет: оставьте багаж прошлого.
♒ Водолей — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Посмотрите, как вы преодолеваете трудности и переопределяете цели. Ничто не остановит вас на пути, если вы вкладываетесь в работу по-настоящему.
Продолжайте источать силу, мужество и вдохновение. Это помогает не только вам, но и вашим близким. Не позволяйте внешним обстоятельствам поколебать ваш внутренний оптимизм.
Космический совет: идите вперед, несмотря ни на что.
♊ Рыбы — гороскоп на сегодня, 15 октября 2019-го
Внутренний мир — это место, где живет магия. Сегодня вы особенно созвучны своей духовной стороне, впервые за долгое время. Не упустите этот шанс.
Помешать вам может только потребность в одиночестве. Чувство естественное, но далеко не всегда полезное. Найдите баланс между временем «я» и временем «мы».
Космический совет: черпайте магию из своего внутреннего мира.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября.