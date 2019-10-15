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  4. Вместо ток-шоу жителям Рязанской области показали жесткое порно

Вместо ток-шоу жителям Рязанской области показали жесткое порно

, 5:21 256

Гендиректор кабельного канала объяснил произошедшее техническими работами.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

В Новомичуринске в Рязанской области местный кабельный телеканал показал жесткий порнографический фильм канадского производства. Это случилось днем 14 октября, когда, согласно расписанию, должны были показывать передачу одного из крупных федеральных каналов.

Сайт KP.RU связался с генеральным директором компании, ответственной за вещательный казус. Менеджер объяснил его профилактическими работами, во время которых сотрудник телеканала, видимо, задел провод и неправильно его потом установил. Из-за этого был получен сигнал с другого спутника.

Местные жители утверждают, что порно шло в эфире около часа. Многих неприятно удивил жестокий характер ролика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда порносайта преподавала информатику в техникуме Кемерово.

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