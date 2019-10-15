Видео: Лиза Галкина учится кататься на роликах

Фанаты маленькой дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы выложили в Instagram архивное видео, на котором девочка учится кататься на роликовых коньках. На кадрах маленькая «принцесса» с распущенными волосами и колечком на пальце пытается держать равновесие с помощью няни или тренера. За кадром слышен узнаваемый голос Аллы Борисовны, которая подбадривает малышку.

«Молодец, Лиза, ты научишься», — говорит она.

«Я и так могу уже без руки», — тут же провозглашает Лиза.

«Ой, ой, ой, кто ж такой хвастун!» — откликается Примадонна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 14 Окт 2019 в 1:15 PDT

Несмотря на то, что ролик довольно старый и Лиза, как и ее брат Гарри, уже уверенно катаются на коньках, подписчики не перестают умиляться и беспокоиться за свою любимицу.

«Мне показалось или нет как-то грубовато ее поддерживают руки тренера или кто там?», — волнуется одна из фанаток.

«Этот кокетливый взгляд Лизы, это нечто…»

«Какой звонкий смех!»

«Кукла, да и куклы такие не бывают»,

«Выбражулька», — восхищаются другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин опубликовал в Instagram свежее фото своих детей, только что вернувшихся из Москвариума.