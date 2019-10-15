Маркировку лекарств в России откладывать не планируют

Депутаты Госдумы обсудили готовность аптек и фармацевтических предприятий к переходу на новую маркировку лекарств.

С нового года каждый препарат должен иметь штрихкод, который позволит отследить весь путь — от производителя до потребителя. Предполагается, что это, в частности, поможет бороться со злоупотреблениями. Например, когда жизненно важные лекарства выделены для больниц, но попадают в аптеки — во вторичную продажу. Но благое дело грозит обернуться кризисом: не все фармкомпании готовы к работе по новым правилам.

Так, один из крупных производителей жизненно необходимых препаратов заявил, что с января может приостановить выпуск того же физраствора, потому что до сих пор много нерешенных проблем. Главная сложность в том, что не предусмотрены субсидии на приобретение специального оборудования для маркировки. В компании просят отсрочку — до мая следующего года. Однако парламентарии откладывать введение новой схемы не хотят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США ежегодно умирает от лекарств 70 тысяч жителей.