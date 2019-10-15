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  4. Насильники и убийцы многодетной матери на Кубани отсидят в тюрьме 9 и 19 лет

Насильники и убийцы многодетной матери на Кубани отсидят в тюрьме 9 и 19 лет

, 19:07 Видео 107

Леденящая кровь история произошла в поселке Псебай в мае прошлого года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Matthias Hauser; 5-tv.ru

Мостовской районный суд Краснодарского края вынес приговор мужчине и подростку, которые в мае прошлого года с особой жестокостью изнасиловали мать пятерых детей Наталью Дмитриеву, а затем убили ее, сообщается на сайте СКР.

Установлено, что в поселке городского типа Псебай возле одного из кафе между 40-летней женщиной, которая встречалась там с подругой, и находящимися в состоянии алкогольного опьянения 21-летним Савелием Никифоровым и 16-летним Максимом Бондаренко произошла словесная перепалка. Затем Наталья отправилась домой, а злоумышленники отправились за женщиной  и устроили над ней страшную расправу.

Согласно решению суда, Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима, а Бондаренко — 9 лет и 11 месяцев воспитательной колонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на похороны зверски убитой многодетной матери пришли почти все жители Псебая. Сообщалось, что получившие сегодня сроки заключения изверги учились в одной школе с сыном женщины.

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