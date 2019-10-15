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  4. Генпрокуратура Белоруссии решила прекратить розыск гражданки РФ Богачевой

Генпрокуратура Белоруссии решила прекратить розыск гражданки РФ Богачевой

, 16:55

Россиянка Анна Богачева, попавшая в 2018-м в санкционный список по делу о «вмешательстве» в выборы президента США, была задержана в Минске 13 октября и освобождена через день.

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin

Генпрокуратура Республики Беларусь объявила о прекращении международного розыска гражданки России Анны Богачевой. Об этом сообщает ТАСС.

Богачева, попавшая в санкционный список по делу о «вмешательстве» в выборы президента США, была задержана в Минске 13 октября. Во вторник, 15 октября, стало известно, что Богачеву освободили.

«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — цитирует РИА Новости официального представителя Генпрокуратуры республики Дмитрия Брылева.

Тогда же стало известно, что вопрос о прекращении международного розыска российской гражданки находится в стадии рассмотрения.

Анну Богачеву задержали в одной из минских гостиниц, когда она вместе со своей семьей — мужем и маленьким ребенком — направлялась на отдых.

Ранее 5-tv.ru публиковал имена 27 россиян из санкционного списка США 2018 года.

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