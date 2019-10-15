Генпрокуратура Белоруссии решила прекратить розыск гражданки РФ Богачевой

Генпрокуратура Республики Беларусь объявила о прекращении международного розыска гражданки России Анны Богачевой. Об этом сообщает ТАСС.
Богачева, попавшая в санкционный список по делу о «вмешательстве» в выборы президента США, была задержана в Минске 13 октября. Во вторник, 15 октября, стало известно, что Богачеву освободили.
Тогда же стало известно, что вопрос о прекращении международного розыска российской гражданки находится в стадии рассмотрения.
Анну Богачеву задержали в одной из минских гостиниц, когда она вместе со своей семьей — мужем и маленьким ребенком — направлялась на отдых.
Ранее 5-tv.ru публиковал имена 27 россиян из санкционного списка США 2018 года.