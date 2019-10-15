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Убийца жительницы Екатеринбурга показал, как прятал тело жертвы

, 20:29 Видео 775

Мужчина признался, что с самого начала планировал убить продавца автомобиля — Ксению Каторгину.

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Фото, видео: СК РФ

Задержанный по подозрению в убийстве Ксении Каторгиной мужчина показал следователям, как вытащил из автомобиля ее тело и сбросил жертву в технический колодец.

На распространенных Следственным комитетом РФ кадрах мужчина признается, что с самого начала планировал убить 27-летнюю девушку, которая намеревалась продать ему свой автомобиль Audi Q5.

10 октября после работы молодая мама Ксения Каторгина поехала на встречу с потенциальным покупателем машины, после чего перестала выходить на связь. Родственники пропавшей сообщили в полицию. Женщину несколько дней искали оперативники и волонтеры спасательных отрядов.

Автомобиль, принадлежавший Каторгиной, нашли на авторынке в Челябинске, в салоне была обнаружена кровь. 15 октября ее тело было найдено в техническом колодце в частном секторе вблизи Северного кладбища в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Ведомство распространило фотографии всех троих задержанных по подозрению в убийстве — мужчин 1977 и 1990 годов рождения, а также женщины 1988 года рождения.

Убийца жительницы Екатеринбурга показал, как прятал тело жертвы

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