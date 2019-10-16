Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Драма в течение недели усилится, градус страстей накалится до предела. Если вы думали, что справились с проблемой, подумайте еще раз. Присмотритесь к своему окружению. Вы уверены, что люди, которым вы доверяете больше всего, не бросят вас под автобус при первой же возможности? Снимите повязку с глаз и посмотрите, кто они на самом деле. Если вы тот, кто допустил ошибку, знайте, что никогда не поздно все исправить.

Ваша приверженность мечте может проверяться Вселенной в любой момент. Испытайте себя, чтобы знать, где вы должны провести черту. Понимание ваших ограничений принесет вам пользу в долгосрочной перспективе. Только не думайте о делах до изнеможения. Важно дышать время от времени. Расслабьтесь и перегруппируйте свои потоки энергии, прежде чем идти дальше.

Ваш энтузиазм по поводу работы, которую вы делаете, приносит вам удивительные возможности. Ваши боссы признали ваши способности, и теперь предлагают вам шанс повысить уровень. Вы готовы к этому, Тельцы? Правда в том, что все остальные чувствуют вашу силу, как и вы. Двигайтесь к цели на этой волне новой и захватывающей энергии. Это поможет вам прийти к финансовой стабильности и насладиться свободой. Если вы думаете о новых инвестициях, сейчас самое время это сделать.

Если вы чувствуете себя застрявшим или неуверенным, попросить совета не повредит. На самом деле, вы в настоящее время окружены людьми, которые были бы рады помочь вам добиться успеха. Да, это ваш проект, и так оно и останется. Обращение к прохожему за указаниями поможет вам достичь места назначения намного раньше. А ваши коллеги и пожилые люди будут просто уважать вас за то, что вы есть. Пусть честное и ясное общение станет вашим любимым оружием сегодня.

Наличие власти в руках имеет свои недостатки, Девы. Пришло время научиться говорить «нет». Козероги, вы не видите ясности в будущем и это вызывает у вас беспокойство. Потратьте время на исследование самого себя. Водолеи, ваше психическое здоровье так же важно. Залечите старые раны, которые вышли на поверхность.

♌ Лев

Вы заботились о своем бизнесе так, как будто это был ваш ребенок, и теперь он, наконец, достиг стадии, когда он предоставляет вам вознаграждения, которых вы заслуживаете. Продолжайте упорно работать в направлении ваших целей и вы добьетесь их всех. Помните, что вы не всегда получаете вещи с первой попытки. Вторая и третья тоже могут оказаться бесполезными. Практикуйте качества терпения и настойчивости.

Космический совет: отпустите страх неудачи.

♍ Дева

Наличие власти имеет свои недостатки. Существует постоянная потребность быть замеченным и преуспевать во всем. Это, в свою очередь, заставляет нас говорить «да» на каждую поставленную перед нами задачу. Настало время научиться говорить «нет». Вы не должны откусывать больше, чем можете прожевать. Делегируйте все задачи, которые не требуют вашего опыта. Увеличьте свою ценность, делая себя дефицитным.

Космический совет: научитесь говорить «нет».

♎ Весы

Не все, что вам предлагают, приносит пользу. Приложите сознательное усилие, чтобы отделить пшеницу от соломы, когда «поклонники» убедят вас делать то, к чему вы не готовы. Благоразумие — это необходимость. Отсутствие сосредоточенности может также представлять проблему для некоторых из вас. Заземлите свою энергию. Потратьте десять минут утром, чтобы стабилизировать себя. Чувство стабильности может помочь вам повысить производительность.

Космический совет: осмотрительность — это необходимость.

♏ Скорпион

Думайте о каждом члене команды как о части головоломки. Осознайте, насколько они важны для роста организации, и уважайте то, что они привносят. Создайте обстановку, способствующую росту. Поделитесь знаниями. Учитесь друг у друга. Выбор сотрудничества вместо конкуренции окажется секретом вашего успеха. Фрилансеры, это захватывающее время и для вас. Скажите «да» тем возможностям, которые позволяют вам синхронизировать свои силы с единомышленниками.

Космический совет: пусть командная работа станет секретом вашего успеха.

♐ Стрелец

Дело не в том, чтобы звонить друг другу каждый день или делать громкие объявления в социальных сетях. Речь идет о появлении, когда это важно. Будьте осведомлены о тех, кто был для вас важной частью жизни. Возможно, это ваш шанс оказать поддержку. Таким образом, настало время укрепить вашу связь с кругом близких людей. Найдите время для старых и новых друзей. Если вас вдохновляет сотрудничество с любимым человеком в деловом или творческом проекте, считайте что у вас появился зеленый флаг. Космический совет: пообщайтесь с близкими людьми.

♑ Козерог

Отсутствует ясность в отношении того, как все будет происходить в будущем, и это вызывает у вас беспокойство. Никаких поспешных решений! Не торопитесь с выводами. Соберите факты и цифры. Обратитесь к другу или наставнику, если это будет необходимо. Это поможет вам принять практические решения, которые будут служить вам в долгосрочной перспективе. Еще раз, звезды предупреждают вас о врагах, одетых в одежду друзей. Помните, с кем вы делитесь конфиденциальной информацией. Космический совет: найдите способы обрести ясность.

♒ Водолей

Когда вы в последний раз наблюдали закат с любимыми или умиротворенно наслаждались ароматами утреннего чая? Не позволяйте длинному списку дел мешать вам радоваться простым удовольствиям. Откройте глаза, чтобы понять, сколько жизни вам предложено. Некоторые из вас могут быть в целительном путешествии в данный момент. Продолжайте обращаться к прошлым ранам и отпускайте боль с любовью. Выразите благодарность за опыт, который сделал вас тем, кто вы есть сегодня.

Космический совет: практикуйте осознанность.

♊ Рыбы

Держаться за прошлое плохо для вас. Знайте, это сильно саботирует успешное завершение ваших дел. Сегодняшний день приносит с собой возможность очищать и очищаться. Слушайте вашу внутреннюю мудрость — это облегчит процесс заживления. Некоторые из вас могут столкнуться с обязанностями. Вы взяли на себя нагрузку других? Очертите здоровые границы там, где вам нужно, чтобы ваши тело и разум не перегружались понапрасну.

Космический совет: отпустите прошлое.

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