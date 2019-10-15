Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что главы государств, отметили необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными.

Также Путин и Эрдоган подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Российский лидер при этом отметил, что считает недопустимым, чтобы сложившейся в Сирии ситуацией воспользовались боевики, которые охраняются курдами.

Кроме того лидеры страны высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и созыв конституционного комитета в октябре в Женеве. После Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с рабочим визитом. Это приглашение турецкая сторона приняла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия заключила с ОАЭ новые сделки более чем на миллиард долларов.