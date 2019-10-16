СК РФ опубликовал фото подозреваемых в убийстве молодой матери в Екатеринбурге

В Следственном комитете России обнародовали фотографии трех человек, подозреваемых в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Правоохранительными органами задержаны двое мужчин и женщина.

СК РФ

В Екатеринбурге 27-летняя молодая мать Ксения Каторгина отправилась на встречу с покупателем, чтобы продать автомобиль Audi Q5. Поездка состоялась 10 октября, после этого девушка перестала выходить на связь с близкими. Родственники обратились с заявлением в полицию, пропавшую искали несколько дней. Тело Каторгиной было обнаружено в канализационном коллекторе.

По подозрению в убийстве Ксении Каторгиной задержаны: 42-летний таксист из Челябинска Марат М., в прошлом судимый за разбой 29-летний Михаил Ф. и 31-летняя женщина по имени Екатерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предполагаемый убийца жительницы Екатеринбурга показал, как прятал тело жертвы.