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Видео: участник избиения красноярского спортсмена заявил, что ему нечего сказать

, 11:14 Эксклюзивное видео 15

Перед отправкой в СИЗО подозреваемый в групповой расправе над биатлонистом, сын экс-судьи и депутата Андрей Шилов отказался беседовать с журналистами.

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Фото, видео: ВКонтакте / Андрей Шилов; 5-tv.ru

В Красноярске сын депутата и адвоката, в прошлом судьи, Андрей Шилов арестован по подозрению в коллективном избиении до смерти местного биатлониста, мастера спорта Дмитрия Сигисина. Вместе со вторым подозреваемым Сергеем Шмелевым он отправится в СИЗО на два месяца.

Перед оглашением постановления о заключении его под стражу Шилов заявил СМИ, что ему нечего сказать. Журналисты напомнили молодому человеку, что месяцем ранее он был довольно многословен, когда радостный и залитый кровью снимал на камеру мобильного телефона жестокую расправу над спортсменом. На это сидящий на скамье подсудимых ничего не ответил. Все дальнейшие вопросы в свой адрес Шилов проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru писал, что 15 сентября подозреваемые по телефону повздорили со спортсменом, а затем приехали к нему выяснять отношения на кулаках. По версии следствия, сначала они избивали биатлониста на лестничной клетке в подъезде, а потом продолжили наносить удары в квартире.

Скандальное видео Шилова попало в соцсети и вызвало массовый скандал. В результате жители Красноярска, наслышанные о влиятельных родителях молодого человека, потребовали от правоохранителей объективного расследования дела.

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