Видео: участник избиения красноярского спортсмена заявил, что ему нечего сказать

В Красноярске сын депутата и адвоката, в прошлом судьи, Андрей Шилов арестован по подозрению в коллективном избиении до смерти местного биатлониста, мастера спорта Дмитрия Сигисина. Вместе со вторым подозреваемым Сергеем Шмелевым он отправится в СИЗО на два месяца.

Перед оглашением постановления о заключении его под стражу Шилов заявил СМИ, что ему нечего сказать. Журналисты напомнили молодому человеку, что месяцем ранее он был довольно многословен, когда радостный и залитый кровью снимал на камеру мобильного телефона жестокую расправу над спортсменом. На это сидящий на скамье подсудимых ничего не ответил. Все дальнейшие вопросы в свой адрес Шилов проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru писал, что 15 сентября подозреваемые по телефону повздорили со спортсменом, а затем приехали к нему выяснять отношения на кулаках. По версии следствия, сначала они избивали биатлониста на лестничной клетке в подъезде, а потом продолжили наносить удары в квартире.

Скандальное видео Шилова попало в соцсети и вызвало массовый скандал. В результате жители Красноярска, наслышанные о влиятельных родителях молодого человека, потребовали от правоохранителей объективного расследования дела.