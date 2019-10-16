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В Гидрометцентре россиянам пообещали теплый ноябрь

, 12:30 Эфирная новость 28

Синоптики составили предварительный прогноз, судя по которому последний месяц осени окажется теплым практически на всей территории России.

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

На Россию надвигается теплый ноябрь. Синоптики пообещали россиянам температуру выше нормы. Хорошая погода установится в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа и на большинстве южных территорий.

Погреются в ноябре также жители Урала, Ханты-Мансийского округа и Ямала. Краснодарскому краю и Крыму, наоборот, не повезло. Последний осенний месяц там будет холоднее обычного.

В Москве среднемесячная температура в ноябре будет колебаться возле отметки -1,2 градуса. При этом днем будет до трех градусов тепла, а ночью столбик термометра может опускаться до минус шести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики предупредили москвичей о предзимье.

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