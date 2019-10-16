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«Пил, дебоширил»: Соседи расчлененного петербуржца рассказали о конфликтах в коммунальной квартире

, 12:48 Эксклюзивное видео 272

В Петербурге раскрыли дело о страшной находке на Канонерском острове. Когда прохожий обнаружил в пакетах фрагменты человеческого тела.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Соседи по коммунальной квартире рассказали о постоянных конфликтах между подозреваемой в убийстве и жертвы. По словам  мужчин, Алферова часто ругала Воронина за то, что он справлял нужду на пол.

В интервью 5-tv.ru мужчины подтвердили, что убитый сосед часто выпивал и в пьяном виде был агрессивен, дебоширил. Жильцы коммуналки заметили пропажу соседа не сразу, но когда поняли, что мужчина долго отсутствовал, испытали облегчение. 

По версии следствия, 29 марта текущего года 41-летняя неработающая жительница Петербурга гражданка Алферова убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире гражданина Воронина 1980 года рождения. Подозреваемая в жестоком убийстве задержана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге раскрыли дело о жутком убийстве. В апреле 2019 года на Канонерском острове в Адмиралтейском районе Северной столицы прохожий в овраге обнаружил пять полиэтиленовых пакетов с человеческими останками.

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