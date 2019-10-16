«Пил, дебоширил»: Соседи расчлененного петербуржца рассказали о конфликтах в коммунальной квартире

Соседи по коммунальной квартире рассказали о постоянных конфликтах между подозреваемой в убийстве и жертвы. По словам мужчин, Алферова часто ругала Воронина за то, что он справлял нужду на пол.
В интервью 5-tv.ru мужчины подтвердили, что убитый сосед часто выпивал и в пьяном виде был агрессивен, дебоширил. Жильцы коммуналки заметили пропажу соседа не сразу, но когда поняли, что мужчина долго отсутствовал, испытали облегчение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге раскрыли дело о жутком убийстве.