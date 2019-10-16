«Жену прапорщика Шматко» уличили в краже в фитнес-центре

Актрису театра и кино Ольгу Юрасову, известную по роли жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», поймали на краже денег в раздевалке фитнес-центра. Как стало известно 5-tv.ru, 50-летнюю артистку задержали с поличным при попытке украсть 50 тысяч рублей.

Под подозрение женщина попала в июне этого года, когда в учреждении стали пропадать вещи из шкафчиков. В помещениях были установлены камеры наблюдения.

В содеянном Юрасова уже призналась. Всего ей вменяют пять преступных эпизодов. По статье 158 УК РФ (кража) актрисе может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина, невероятно похожий на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, попался на краже мяса в магазине Миасса.