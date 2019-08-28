Двойника Сергея Шнурова застукали на воровстве в одном из магазинов города Миасс Челябинской области. Мужчина, похожий на лидера группировки «Ленинград», был пойман в момент, когда прятал кусок мяса себе в штаны, пишет сайт KP.RU.

Лере Кудрявцевой вызвали скорую на вечеринке в Сочи

Продавец, «взявшая» воришку с поличным, не стала обращаться в полицию, а выложила «портрет» похитителя в сеть.

«Человек без совести! Ходит по магазинам, ворует мясо, пряча в штаны», — написала продавец.

Юзеры, увидевшие фото щетинистого мужчины в серых «триканах», тут же «признали» в нем Сергея Шнурова.

ВКонтакте @inzidentmiass

«Шнуров, ты ли это?»

«Шнур, в Арианте на Академика Павлова»

«Гений преступного мира нашего времени»

«Это Шнур!» — пишут фолловеры.

Одна из пользователей задалась справедливым вопросом: «А если его „палят“, вытаскивают из штанин мяса кусок и обратно на прилавок кидают?».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футбольный тренер Леонид Слуцкий показал фотографию своего двойника в погонах.