Фото: пакеты с останками расчлененного тела петербуржца

Новые подробности дела петербургской расчленительницы с каждым разом вызывают все больший шок. В распоряжение 5-tv.ru попали жуткие кадры с места находки останков жителя Северной столицы. Пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела обнаружил прохожий 5 апреля этого года в овраге на Канонерском острове. Прибывшие на место полицейские зафиксировали их содержимое.

Расчлененный труп взрослого мужчины был расфасован по нескольким мусорным пакетам среднего размера. Фрагменты плоти внутри упакованы в несколько слоев полиэтилена. Пакеты сверху присыпали землей.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что по подозрению в убийстве задержана неработающая 41-летняя Анастасия Алферова. По версии следствия, 29 марта текущего года она убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире гражданина Воронина 1980 года рождения.