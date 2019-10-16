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  4. Фото: пакеты с останками расчлененного тела петербуржца

Фото: пакеты с останками расчлененного тела петербуржца

, 15:30 Эксклюзивное фото 65

Ужасающая находка была сделана в овраге на Канонерском острове. По версии следствия, пакеты оставила там жительница Северной столицы после убийства соседа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Новые подробности дела петербургской расчленительницы с каждым разом вызывают все больший шок. В распоряжение 5-tv.ru попали жуткие кадры с места находки останков жителя Северной столицы. Пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела обнаружил прохожий 5 апреля этого года в овраге на Канонерском острове. Прибывшие на место полицейские зафиксировали их содержимое.

Расчлененный труп взрослого мужчины был расфасован по нескольким мусорным пакетам среднего размера. Фрагменты плоти внутри упакованы в несколько слоев полиэтилена. Пакеты сверху присыпали землей.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что по подозрению в убийстве задержана неработающая 41-летняя Анастасия Алферова. По версии следствия, 29 марта текущего года она убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире гражданина Воронина 1980 года рождения.

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