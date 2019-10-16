«Голубая тусовка»: Бледанс, Стругачев и Тютрюмов спели песню Моисеева

Актеры Эвелина Бледанс, Семен Стругачев и Александр Тютрюмов исполнили песню «Голубая луна». Видеороликом телеведущая поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта.

На видео актеры сначала обсуждают, кто из них может втянуть живот. Бледанс и Стругачев признаются, что не справляются с этой задачей.

«Зато я втянул», — похвастался Тютрюмов, выпятив живот, когда Бледанс направила на него камеру.

Происходящее Бледанс охарактеризовала словами «голубая тусовка», чем вызвала желание петь у Стругачева. С его подачи все трое спели припев знаменитой песни Бориса Моисеева.

Заканчивается исполнение «Голубой луны» крупным планом груди Бледанс.

Актеры вместе играют в спектакле «Любовь по-итальянски». Судя по подписи на видео, оно было записано в гримерке петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее сын Эвелины Бледанс смог победить фобию, которая развилась у него в годовалом возрасте. Мальчик боялся воды.