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«Голубая тусовка»: Бледанс, Стругачев и Тютрюмов спели песню Моисеева

, 23:37 Видео 63

Исполнение композиции актриса сняла на видео, которое опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Актеры Эвелина Бледанс, Семен Стругачев и Александр Тютрюмов исполнили песню «Голубая луна». Видеороликом телеведущая поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта.

На видео актеры сначала обсуждают, кто из них может втянуть живот. Бледанс и Стругачев признаются, что не справляются с этой задачей.

«Зато я втянул», — похвастался Тютрюмов, выпятив живот, когда Бледанс направила на него камеру.

Происходящее Бледанс охарактеризовала словами «голубая тусовка», чем вызвала желание петь у Стругачева. С его подачи все трое спели припев знаменитой песни Бориса Моисеева.

Заканчивается исполнение «Голубой луны» крупным планом груди Бледанс.

Актеры вместе играют в спектакле «Любовь по-итальянски». Судя по подписи на видео, оно было записано в гримерке петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее сын Эвелины Бледанс смог победить фобию, которая развилась у него в годовалом возрасте. Мальчик боялся воды.

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