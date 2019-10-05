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  4. «Люди в черном»: Шейк опубликовала фото с брутальным чернобородым мужчиной

«Люди в черном»: Шейк опубликовала фото с брутальным чернобородым мужчиной

, 12:27 Фото 424

Поклонники модели оказались заинтригованы неизвестным красавчиком рядом со своей любимицей.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Обсуждение в сети личной жизни Ирины Шейк только-только стало сходить на нет. Однако российская модель решила подогреть интерес фанатов к своей персоне. Знаменитость разместила в Instagram фотографию с брутальным бородатым мужчиной, которого манекенщица нежно обнимает за плечи.

Стильная парочка, одетая во все черное, позирует в дорогом особняке на фоне лестницы с коваными перилами, золотых канделябров и авторских полотен. Однако внимание поклонников привлекли отнюдь не изысканные детали интерьера, а новый спутник звезды. К тому же, брутальный знакомый Шейк опубликовал точно такое же фото в своем аккаунте, накалив тем самым градус страстей в комментариях.

«Мой!» — подписала пост знаменитость, сопроводив запись черным смайликом-сердечком.

Instagram @irinashayk

Поклонники Ирины Шейк очень обрадовались снимку своего кумира с красивым сексуальным мужчиной. Ведь это означает, что красавица оставила в прошлом страдания по экс-супругу актеру Брэдли Куперу. Фанаты принялись поздравлять модель с новым ухажером, и уверили — парочка выглядит идеально и очень подходит друг другу.

«Красивые!»

«Черные ангелы!»

«Вы так похожи!» — написали фолловеры.

Но в комментариях своими ядовитыми и саркастичными сообщениями отметились и злопыхатели Ирины Шейк.

«Что за дровосек?»

«Новый Купер?»

«Больше фото с мужиками, пусть бывший смотрит!» — съязвили хейтеры.

Однако ситуация вокруг нового ухажера Ирины Шейк оказалась гораздо прозаичнее, нежели предполагали фанаты модели. На снимке рядом с манекенщицей позирует ее хороший приятель — главный креативный директор Burberry, итальянский модельер 45-летний Риккардо Тиши.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером.

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