Очевидцы рассказали, кто спровоцировал ДТП Porsche и такси в Москве

Резонансное ДТП произошло в Москве. Элитная иномарка, по словам очевидцев, врезалась в такси, в котором ехали три девушки-иностранки. Пассажирок и их водителя увезли на скорой. Момент столкновения попал в объективы камеры видеонаблюдения.

«Скорость была высокая, посмотрите на повреждения, его смело как советскую машину», — рассказал очевидец.

Так же, по словам очевидцев, Porsche не только значительно превысил скорость, но и двигался по полосе для общественного транспорта. После столкновения водитель дорогой иномарки даже не поинтересовался состоянием людей, которые находились в салоне такси. Он вел себя крайне агрессивно, и угрожал расправой журналистам.

Так же агрессивно вел себя и приятель участника аварии. Он приехал на подмогу другу и напал на журналиста.

«С чего ты взял что он мой друг?»

«Ну, вы же за ним приехали?»

Сейчас полиция выясняет все подробности аварии. Движение по трассе было на несколько часов ограничено, пока с дороги убирали разбитые машины и следы столкновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве.