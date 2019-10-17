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Стало известно, как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину

, 11:10 Фото 170

Молодая женщина пропала 10 октября, поехав продавать автомобиль. После нескольких дней поисков ее тело было обнаружено в техническом колодце.

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Фото, видео: ВКонтакте / Ксения Каторгина; СК РФ

Преступники пытались задушить 27-летнюю жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, но по каким-то причинам не смогли это сделать и тогда нанесли ей несколько ножевых ранений, которые и стали причиной смерти. При этом следов изнасилования на теле убитой следователи не обнаружили. Эти подробности убийства сообщил екатеринбургский новостной интернет-портал E1.RU со ссылкой на неназванные источники.

Как ранее 5-tv.ru писал, Ксения Каторгина пропала Екатеринбурге 10 октября, поехав на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5. О ее исчезновении сообщили в полицию родные. После нескольких дней поисков с участием правоохранителей и волонтеров сначала была обнаружена машина со следами крови в салоне, а потом в техническом колодце нашли тело женщины.

По подозрению в убийстве Каторгиной задержаны три человека. Следственный комитет обнародовал их фотографии. Один из них, рассказал, что о преступлении сообщники договорились заранее, тело убитой отвезли в укромное место на ее же автомобиле и сбросили в колодец.

У Ксении Каторгиной осталась девятилетняя дочь. Похороны женщины назначены на 18 октября в ее родном городе Каменск-Уральском.

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