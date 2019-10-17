  1. Пятый канал
  4. Париарх Кирилл: признание раскольнической ПЦУ разрушает всеправославное единство

Париарх Кирилл: признание раскольнической ПЦУ разрушает всеправославное единство

, 12:26 Видео 69

Глава Русской православной церкви проводит внеочередное чрезвычайное заседание Священного синода.

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Украинский кризис 203

Действия Константинопольского патриархата и других церквей, связанных с признанием неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), могут разрушить всеправославное единство. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви, которое проходит 17 октября в Свято-Даниловом монастыре в Москве.

«Тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может разрушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение всеправославного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решения по тем вопросам, о которых я сказал», — цитирует патриарха ТАСС.

Как ожидается, на сегодняшнем заседании Священный синод РПЦ даст оценку принятому 12 октября Элладской православной церкви решение признать право на предоставление автокефалии ПЦУ за патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru глава русской православной церкви обращался к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать созданную на Украине «псевдоцерковную структуру» и не вступать с нею в общение.

Тема:
Украинский кризис 203
15 окт
Как в шпионских романах. 60 лет назад казнили Степана Бандеру
13 окт
Политические игры вынуждают Греческую церковь признать украинских раскольников
12 окт
Зеленский заявил, что Европу шокировало поведение Порошенко
11 окт
Зеленский обозначил камень преткновения для выхода Украины из минского процесса
10 окт
Владимир Зеленский рассказал об отсутствии планов встречи с Путиным
10 окт
Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в «нормандском формате»
9 окт
«Нафтогаз» назвала «суррогатным вариантом» старый контракт на транзит газа из РФ
9 окт
«Мы с войны не уйдем»: националисты готовы перебросить в Донбасс тысячи человек
8 окт
ДНР и ЛНР заявили о готовности возобновить отвод сил у сел Золотое и Петровское
7 окт
«Чертова дюжина» уголовных дел против Порошенко может вырасти из-за Саакашвили

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

13:00
Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой
12:52
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Каторгиной расплакался в суде
12:38
«Что-то пошло не так»: Тимур Батрутдинов назвал Успенскую «своей Любовью»
12:26
Париарх Кирилл: признание раскольнической ПЦУ разрушает всеправославное единство
12:10
В туалете новосибирской школы нашли тело девочки-подростка
11:57
Большинство жертв ЧП с самолетом в «Шереметьево» погибли от дыма и огня

Сейчас читают

Стало известно, как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину
Почему Тимати назвал сына таким необычным именем?
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев