Париарх Кирилл: признание раскольнической ПЦУ разрушает всеправославное единство

Действия Константинопольского патриархата и других церквей, связанных с признанием неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), могут разрушить всеправославное единство. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви, которое проходит 17 октября в Свято-Даниловом монастыре в Москве.
Как ожидается, на сегодняшнем заседании Священный синод РПЦ даст оценку принятому 12 октября Элладской православной церкви решение признать право на предоставление автокефалии ПЦУ за патриархом Константинопольским Варфоломеем.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru глава русской православной церкви обращался к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать созданную на Украине «псевдоцерковную структуру» и не вступать с нею в общение.