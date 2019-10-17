Париарх Кирилл: признание раскольнической ПЦУ разрушает всеправославное единство

Действия Константинопольского патриархата и других церквей, связанных с признанием неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), могут разрушить всеправославное единство. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви, которое проходит 17 октября в Свято-Даниловом монастыре в Москве.

«Тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может разрушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение всеправославного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решения по тем вопросам, о которых я сказал», — цитирует патриарха ТАСС.

Как ожидается, на сегодняшнем заседании Священный синод РПЦ даст оценку принятому 12 октября Элладской православной церкви решение признать право на предоставление автокефалии ПЦУ за патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru глава русской православной церкви обращался к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать созданную на Украине «псевдоцерковную структуру» и не вступать с нею в общение.