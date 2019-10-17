«Глаз не оторвать!»: Ким Кардашьян подчеркнула все свои достоинства в одном фото

Телезвезда и модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фотографию, на которой стоит посреди пустой светлой комнаты одетая в такие же молочные тона. Лицо бизнесвумен закрывает чашка под цвет интерьера и ее наряда, если так можно назвать бюстгальтер и леггинсы.

Минимализм на этом снимке царит во всем. И это на редкость удачное решение фотографа позволило Ким продемонстрировать свои главные прелести.

Instagram @kimkardashian

Все внимание зрителя здесь приковано к ее декольте и подчеркнутым глазам. Черные очи и такие же черные, как смоль, волосы модели отлично гармонируют с окружающей ее картинкой. Такими нехитрым способом достигнут максимальный эффект: поклонники забросали любимицу восторженными отзывами.

«Глаз не оторвать!»

«Я тобой одержим!»

«Как мило!»

«Потрясно!»

«Фантастическая девушка!», — столь же лаконично ответили фолловеры Кардашьян в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни.