Бари Алибасов оказался не в курсе садомазохистских наклонностей сына

Бари Алибасов под напором журналистов отреагировал на скандальную историю с 34-летним сыном. 15 октября стало известно, что подруга Бари Алибасова-младшего Мария Клюева обвинила его в избиении. Особа зафиксировала побои у судмедэксперта и собирается обратиться в полицию. Ее адвокат обнародовал снимки с синяками по всему телу девушки. Представитель Алибасова заявил, что его клиент давно практикует с Марией порку в виде любовных игр и не скрывает этого. Но, по словам адвоката, эти синяки оставил Клюевой не Алибасов.

В коротком интервью сайту «Народные новости» Алибасов-старший заявил, что не живет с наследником 15 лет и не имеет понятия, что творится у того дома. Как уточнил продюсер, ему неизвестно о предпочтениях сына избивать своих избранниц в постели и вне нее.

Ранее 5-tv.ru писал, что по мнению Алибасова-младшего, с помощью скандала Клюева хочет раскрутить свой БДСМ-интернет-магазин.