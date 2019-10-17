  1. Пятый канал
  4. Бари Алибасов оказался не в курсе садомазохистских наклонностей сына

Бари Алибасов оказался не в курсе садомазохистских наклонностей сына

, 15:12 265

Продюсер дистанционировался от наследника и истории с избитой им любовницей.

Фото: ТАСС / Григорьев Максим

Бари Алибасов под напором журналистов отреагировал на скандальную историю с 34-летним сыном. 15 октября стало известно, что подруга Бари Алибасова-младшего Мария Клюева обвинила его в избиении. Особа зафиксировала побои у судмедэксперта и собирается обратиться в полицию. Ее адвокат обнародовал снимки с синяками по всему телу девушки. Представитель Алибасова заявил, что его клиент давно практикует с Марией порку в виде любовных игр и не скрывает этого. Но, по словам адвоката, эти синяки оставил Клюевой не Алибасов.

В коротком интервью сайту «Народные новости» Алибасов-старший заявил, что не живет с наследником 15 лет и не имеет понятия, что творится у того дома. Как уточнил продюсер, ему неизвестно о предпочтениях сына избивать своих избранниц в постели и вне нее.

Ранее 5-tv.ru писал, что по мнению Алибасова-младшего, с помощью скандала Клюева хочет раскрутить свой БДСМ-интернет-магазин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

16:11
Бродячие собаки съели пенсионерку в Перми, найти удалось только кисть руки
15:59
В Петербурге стартовал турнир «Питерские игры»
15:51
«Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Каторгиной поглумился над родственниками
15:47
Ольга Серябкина откровенно поведала о непристойных предложениях Егора Крида
15:24
Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit
15:12
Бари Алибасов оказался не в курсе садомазохистских наклонностей сына

Сейчас читают

Стало известно, как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев