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Алибасов-младший не отрицает, что порол бывшую возлюбленную

, 13:31 831

При этом заявление Клюевой об избиениях сын продюсера группы «На-На» считает «женской местью».

Фото: Instagram @barialibasovjr

Бари Алибасов-младший считает, что его бывшая девушка Мария Клюева, обвинившая его в избиении, пытается таким образом отомстить за его решение вернуться к жене, а заодно заработать на скандале. Об этом заявил представитель Алибасовых Вадим Горжанкин.

«Бари не отрицает, что он давно и активно практиковал с Марией порку в ходе любовных игр. Однако порка не оставляет таких следов. Да, иногда у них бывали небольшие стычки, после которых появлялись синяки, но вовсе не такие, как демонстрирует сейчас Мария на фото», — сказал он.

Он также отметил, что, по мнению Алибасова-младшего, с помощью скандала Клюева хочет раскрутить свой БДСМ-интернет-магазин. По словам Горжанкина, на днях на телевидении Бари-младший рассказал, как в детстве дрался с матерью, после этого девушка и могла взять на вооружение тему побоев.

Как ранее писал 5-tv.ru, бывшая возлюбленная обвинила Бари Алибасова-младшего в избиениях. Ее адвокат обнародовал снимки девушки с синяками. Сообщалось, что Клюева зафиксировала побои у судмедэксперта и собирается обратиться в полицию.

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