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  4. «Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Каторгиной поглумился над родственниками

«Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Каторгиной поглумился над родственниками

, 15:51 Видео 48

Арестованный на два месяца подозреваемый в жестоком преступлении ответил на вопрос журналистов в суде.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Журналистам удалось пообщаться с таксистом Маратом Ахметвалиевым, подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

На вопрос представителя СМИ, как он собирается возмещать ущерб родственникам, предполагаемый соучастник жестокого преступления, не задумываясь начал глумиться над убитыми горем родственниками погибшей девушки.

«Денежно. Могу ребенка сделать», — ответил Ахметвалиев и засмеялся.

При этом тот же фигурант уголовного дела, перед этим в суде, плакал прикрывая лицо руками.

17 октября Ленинский суд Екатеринбурга отправил на два месяца подозреваемых в убийстве девушки из-за иномарки. Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова заключены под стражу до 11 декабря.

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