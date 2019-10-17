«Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Каторгиной поглумился над родственниками

Журналистам удалось пообщаться с таксистом Маратом Ахметвалиевым, подозреваемых в убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

На вопрос представителя СМИ, как он собирается возмещать ущерб родственникам, предполагаемый соучастник жестокого преступления, не задумываясь начал глумиться над убитыми горем родственниками погибшей девушки.

«Денежно. Могу ребенка сделать», — ответил Ахметвалиев и засмеялся.

При этом тот же фигурант уголовного дела, перед этим в суде, плакал прикрывая лицо руками.