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Видео: Елена Перминова показала, как добивается идеальной упругости ягодиц

, 1:39 Видео 32

Модель и мать троих детей дала подписчицам список лучших упражнений для «пятой точки».

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Светская львица Елена Перминова добилась такой упругости нижней части тела, что решила провести мастер-класс. Модель, кстати, родила троих детей. Видео с тренировки молодая мама выложила в Instagram. В кадре она выполняет сложный комплекс упражнений, включая поднятие штанги.

«Соскучились по моим тренировкам? Рекомендую: мой личный выбор базовых упражнений для рельефных ног и упругой… Главное — регулярность. Умею, практикую, индивидуальные тренировки для подрастающего поколения. Сохраняйте в закладки!» — написала Перминова.

Instagram @lenaperminova

Под подрастающим поколением Елена имела в виду дочь и двух сыновей. Один из них появляется в кадре. Мама помогает ему качать пресс, после чего семейная тренировка переходит в танец.

Поклонники посчитали видео Перминовой чрезвычайно полезным. Те же, кто не собирается брать ее советы на вооружение, по крайней мере, смогли в очередной раз лицезреть подтянутую фигуру модели.

«Вау, Лена! Вы мотивируете»;

«Крутая, и вы, и тренировка! Кинула в закладки, завтра частично повторю»;

«Вы очень замечательный, спортивный человечек»!

«Крутой тренер, давай», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал Перминова в откровенном бикини похвасталась упругой нижней частью тела.

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