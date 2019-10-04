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  4. Видео: Перминова в откровенном бикини похвасталась упругой нижней частью тела

Видео: Перминова в откровенном бикини похвасталась упругой нижней частью тела

, 6:40 Видео 74

Модель и мать троих детей в очередной раз продемонстрировала свою идеальную фигуру.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Елена Перминова не перестает удивлять своих подписчиков в соцсетях. Казалось бы, 33-летняя мать троих детей, успешная модель, примерная супруга давно должна была остепениться. Однако российская манекенщица с завидной периодичностью заставляет фанатов «перемывать ей косточки»: показывает грудь с балкона в Париже, снимается обнаженной в компании подруги, позирует без одежды у окна.

На этот раз Елена опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором продемонстрировала фолловерам упругую нижнюю часть своего тела.

«Ровно год назад», — подписала публикацию знаменитость.

В видеоролике Елена Перминова крутится у зеркала в откровенном бикини и солнцезащитных очках. На кадрах модель показывает подкаченные загорелые ягодицы, снимая упругие формы на телефон. Идеальная фигура и соблазнительные изгибы модели в тысячный раз вызвали у ее поклонников невероятный восторг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Перминова показала фанатам новый образ.

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