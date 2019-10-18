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  4. 40-летняя Кисегач из «Интернов» показала высший класс на пилоне — видео

40-летняя Кисегач из «Интернов» показала высший класс на пилоне — видео

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Актриса Светлана Камынина похвасталась первыми успехами в стрип-танцах на шесте.

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Фото, видео: Instagram @actresskamynina

Актриса Светлана Камынина, известная по роли главного врача Анастасии Кисегач в телесериале «Интерны», опубликовала в Instagram «горячие» кадры с занятий рole dance. 40-летняя артистка всерьез увлеклась танцами на пилоне и решила продемонстрировать успехи на новом поприще. На кадрах звезда в сексуальном черном боди и стрип-туфлях на прозрачной платформе исполнила на шесте невероятные грациозные трюки, вдохновившие ее поклонников на сотни восторженных комплиментов в комментариях.

«Первые шаги в pole dance», — подписала пост знаменитость.

Подписчики Светланы Камыниной единодушно признали в актрисе талант к танцам на пилоне. Невероятная гибкость артистки и общая эстетика черно-белого видео были оценены фанатами телезвезды по достоинству.

«Глаз не оторвать! Я ору!»

«Ни грамма пошлости, только искусство, такая подача не всем под силу»;

«Женюсь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Интернов» согласилась на съемки откровенного эпизода для фильма.

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