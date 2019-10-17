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  4. Глава ФСБ призвал решить вопрос с использованием дронов на законодательном уровне

Глава ФСБ призвал решить вопрос с использованием дронов на законодательном уровне

, 20:26 Эфирная новость 21

По словам Александра Бортникова, использование дронов — это удобный для террористов способ совершения атак.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

В Сочи руководителей спецслужб более чем из 70 стран говорили о главной угрозе современного мира — терроризме. И это не только боевики с автоматами и бомбами. На службе экстремистов современные технологии: дроны, средства геолокации и спутниковой связи.

Настоящая война развернута в интернете — радикалы активно вербуют там сторонников, получая при этом мощную финансовую поддержку.

Такое представить можно только в фильмах. Главы спецслужб со всего мира общаются, жмут друг другу руки и даже делают снимки на память. Политики могут спорить, но пока агенты спецслужб умеют договариваться в мире будет спокойнее. Врага надо знать в лицо — ФСБ России предложила создать общий банк данных. Сейчас это огромный массив информации — о сотнях опасных организаций и десятках тысяч террористов.

О новых вызовах и новых решениях — Олег Барышев.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление главы ФСБ Бортникова о числе предотвращенных терактов в России с начала 2019 года.

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