Глава ФСБ призвал решить вопрос с использованием дронов на законодательном уровне

В Сочи руководителей спецслужб более чем из 70 стран говорили о главной угрозе современного мира — терроризме. И это не только боевики с автоматами и бомбами. На службе экстремистов современные технологии: дроны, средства геолокации и спутниковой связи.

Настоящая война развернута в интернете — радикалы активно вербуют там сторонников, получая при этом мощную финансовую поддержку.

Такое представить можно только в фильмах. Главы спецслужб со всего мира общаются, жмут друг другу руки и даже делают снимки на память. Политики могут спорить, но пока агенты спецслужб умеют договариваться в мире будет спокойнее. Врага надо знать в лицо — ФСБ России предложила создать общий банк данных. Сейчас это огромный массив информации — о сотнях опасных организаций и десятках тысяч террористов.

О новых вызовах и новых решениях — Олег Барышев.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление главы ФСБ Бортникова о числе предотвращенных терактов в России с начала 2019 года.