Новые нормы строительства хотят ввести в России ради безопасности детей

Минстрой собирается изменить правила строительства жилых домов. Ради безопасности детей. Поводом стала страшная статистика: только за это лето в России при падении из окон погибли 125 малышей. Большинству из них не было и семи лет.

Чтобы таких трагедий стало меньше, министерство планирует утвердить до конца года новые строительные стандарты. Например, при проектировании оконных блоков застройщики будут обязаны использовать специальные системы, снабженные замками, которые ребенок самостоятельно открыть не сможет, и это убережет от несчастного случая.

Будет строго определена высота ограждений балконов, лоджий, террас — не ниже одного метра 20 сантиметров. Это же касается крыш и наружных лестниц.

Внутри домов высота перил должна быть не менее 90 сантиметров. Таковы рекомендации экспертов.

Конечно, это не отменяет родительского внимания и контроля. Что касается застройщиков, после введения новых регламентов они должны будут неукоснительно их соблюдать. Дмитрий Акимов проверил новые стандарты и расскажет, готовы ли к ним строители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как двухлетний малыш упал с шестого этажа на глазах у мамы и бабушки в Петербурге.