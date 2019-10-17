Большинство жертв ЧП с самолетом в «Шереметьево» погибли от дыма и огня

Руководитель Главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал подробности трагедии в «Шереметьево».
По его словам, большинство пассажиров самолета «Аэрофлота» погибли не от удара в момент крушения, а от огня и дыма. Криминалист уточнил, что все произошло очень быстро — люди погибли в креслах, не успев среагировать и отстегнуться. По предварительным данным, при горении топлива и пластиковой обшивки салона выделялись опасные вещества. Они вызывали массовое отравление.
Ранее 5-tv.ru писал, что аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12.