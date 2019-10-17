Большинство жертв ЧП с самолетом в «Шереметьево» погибли от дыма и огня

Руководитель Главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал подробности трагедии в «Шереметьево».

По его словам, большинство пассажиров самолета «Аэрофлота» погибли не от удара в момент крушения, а от огня и дыма. Криминалист уточнил, что все произошло очень быстро — люди погибли в креслах, не успев среагировать и отстегнуться. По предварительным данным, при горении топлива и пластиковой обшивки салона выделялись опасные вещества. Они вызывали массовое отравление.

Авиакатастрофа 5 мая 2019 года унесла жизни 41 человека из 78 находившихся на борту. Десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следовавший из Москвы в Мурманск лайнер загорелся при совершении аварийной посадки. Вину за гибель людей следствие возложило на командира корабля Дениса Евдокимова. По основной версии правоохранителей, пилот произвел грубую посадку самолета на полосу аэропорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12.