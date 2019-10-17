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«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы

, 21:41 Фото 347

Актриса разгорячила поклонников новым постом в Instagram. Мимо снимка не смогли пройти и другие знаменитости.

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Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото. Звезда запечатлена в расстегнутом белом платье, приоткрывающем часть ее груди и живота.

Подпись к снимку Мария сделала весьма лаконичной — поставила только черное сердечко и многоточие. На восторженные комментарии она отвечала исключительно смайликами.

Instagram @gorban_masha

Поклонников не на шутку разгорячил провокационный снимок Горбань. Мимо него не смогли пройти и другие знаменитости.

«Во как!» — написал комик и актер Вадим Галыгин.

«Мамма Mia», — не сдержалась модель Виктория Одинцова.

«Ой, у вас замочек расстегнулся», — заметил некто из подписчиков.

«Ты здесь своей красотой всех с ума сведешь или до инфаркта доведешь!» — беспокоится другой пользователь.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Мария Горбань выложила видео из бассейна. Некоторых ее плавные движения вдохновили на красивую жизнь.

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