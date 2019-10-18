Тело модели, пропавшей пять месяцев назад, нашли в ящике с цементом

В пустыне в окрестностях Лас-Вегаса найдено тело 24-летней модели Эсмеральды Гонзалез. Труп девушки спрятали в ящик с цементом и вывезли за пределы города.

Манекенщица Эсмеральда Гонзалез пропала пять месяцев назад. Родственники модели обратились с заявлением в полицию, однако поиски не дали результатов. По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали соседей пропавшей девушки.

В процессе расследования выяснилось, что у модели случилось психическое расстройство.

Однажды возвращаясь домой, она перепутала двери и попала в гости к соседям, которые имели открытый доступ к наркотическим веществам. В какой-то момент Гонзалез начала вести себя неадекватно, и соседи вынуждены были привязать ее к кровати. Придя в себя, манекенщица заявила, что новые приятели накачали ее наркотиками, пишет Daily Mail.

Предполагаемые убийцы испугались, что девушка пойдет в полицию и решили не отпускать ее.

Facebook @Find Esmeralda Gonzalez

Позже девушка попыталась сбежать, но сделать это ей не удалось. Предполагаемые злоумышленники сначала начали душить жертву, а потом отравили химическим очистителем. Тело модели поместили в раствор бетона и вывезли в пустыню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаружены пакеты с останками расчлененного тела петербуржца.