Настоящий «Сайлент Хилл»: Петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вечером в четверг, 17 октября, произошла коммунальная авария. В районе 22-го дома по улице Белы Куна прорвало трубу с кипятком, и горячая вода хлынула прямо на проезжую часть.

В результате петербургский двор заполонил густой туман. На дорогах стоят автомобили окутанные паром. По словам очевидцев происшествия, картина напоминает эпизод из фильма ужасов «Сайлент Хилл».

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Данные об инциденте уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобили оказались в водной ловушке после прорыва трубы в Санкт-Петербурге в ночь на 1 октября. Инцидент произошел на Гражданском проспекте Северной столицы.