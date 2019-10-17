  1. Пятый канал
  4. Настоящий «Сайлент Хилл»: Петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы

Настоящий «Сайлент Хилл»: Петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы

, 23:26 Видео 34

Коммунальная авария произошла во Фрунзенском районе Северной столицы.

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вечером в четверг, 17 октября, произошла коммунальная авария. В районе 22-го дома по улице Белы Куна прорвало трубу с кипятком, и горячая вода хлынула прямо на проезжую часть.

В результате петербургский двор заполонил густой туман. На дорогах стоят автомобили окутанные паром. По словам очевидцев происшествия, картина напоминает эпизод из фильма ужасов «Сайлент Хилл».

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Данные об инциденте уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобили оказались в водной ловушке после прорыва трубы в Санкт-Петербурге в ночь на 1 октября. Инцидент произошел на Гражданском проспекте Северной столицы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Последние новости

23:44
Дженнифер Лопес узнала о смерти тети за пять минут до концерта в Москве
23:26
Настоящий «Сайлент Хилл»: Петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы
23:24
Руководителей столичного ОМВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей
23:14
Очевидцы сообщают о пожаре в одной из башен «Москва-сити»
23:04
Невеста Тимати рожала сына больше пятнадцати часов — фото
22:48
Экс-полковник Захарченко сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов»

Сейчас читают

«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев