«Что за ор?» Апина не поняла недовольства фанатов эротикой в клипе

Алена Апина резко ответила пользователям, раскритиковавшим ее новый клип за присутствие в кадре интимных частей тела. Певица выразила недоумение от того, что ее взрослая аудитория так остро реагирует на естественные детали анатомии.

Видеоряд для песни «Парашюты» по большей части мультипликационный, однако герои ролика на нем запечатлены во время полового акта. Команда, работавшая над проектом, сочла необходимым изобразить занятия любовью максимально подробно, и добавила изображения половых органов. Зрителей, правда, это решение не устроило — работа подверглась разгромной критике. Апина встала на защиту своего клипа.

«Что опять за ор? Да! Я горжусь этой работой. И да! Эта работа, чтобы смотреть от начала и до конца и пересматривать. Долго!»

Instagram @neapina

При этом Алена особенно подчеркнула, что в первую очередь стремится создавать произведения «на века», а не пытаться попасть в изменчивые музыкальные тренды так, чтобы позднее про ее новую песню никто не вспомнил. Отдельно Апина высказалась в адрес недовольных появлением обнаженной натуры в кадре. Звезда заявила, что не видит причин для возмущения — по ее мнению, не стоит так реагировать на имеющуюся у всех часть тела.

«А то, что вы увидели здесь голую писю и покрылись при этом пятнами от стыда за меня, идиотину, так писи есть у всех взрослых и нужны они им для того, чтобы заниматься сексом», — смело резюмирует Апина.

Свою раскрепощенность 55-летняя певица демонстрировала аудитории уже не раз. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Апина решила подразнить фанатов фотографиями в латексном комбинезоне.