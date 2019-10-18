Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Риты Сорокиной

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала 9-летняя Рита. У девочки — саркома Юинга. Рак поразил кость ребенка — лишиться конечности для Риты — значит навсегда остаться прикованной к инвалидному креслу.

Заменить пораженный сустав эндопротезом можно, но стоит он почти 2,5 миллиона рублей. И для матери Риты, которая растит двух детей одна — сумма нереальная. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 5 миллионов 601 тысячу 646 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги «Дня добрых дел» для Ильи Воронина.