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  4. «11 лет колонии»: экс-главе Коми Гайзеру приговор оставили в силе

«11 лет колонии»: экс-главе Коми Гайзеру приговор оставили в силе

, 14:55 10

Бывший глава Коми 10 июня 2019 года был осужден на 11 лет по делу о преступном сообществе и коррупции.

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

В Москве состоялось слушание по апелляции экс-главы Коми Вячеслава Гайзера на приговор, вынесенный ему 10 июня по громкому коррупционному делу. Как стало известно 5-tv.ru, Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии.

«Решение оставить без изменения», — огласил решение судья.

Сам Гайзер в последнем слове заявил, что с самого его задержание его противники «бросили все силы для того, чтоб вводить в заблуждение общественность с помощью СМИ», но Замоскворецкий суд «нашел в себе мужество» снять часть обвинений.

«Я искренне надеюсь, что суд объективно рассмотрит наши жалобы и найдет в себе мужество вынести справедливое решение», — сказал бывший чиновник перед тем как суд удалился на совещание.

Ранее столичный суд бывшему руководителю Республики Коми Вячеславу Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы и штраф в размере 160 миллионов рублей.

Экс-главу Коми вместе с его подельниками обвиняли в создании преступной группировки, отмывании денег и получении взяток. Прокурор запросил для Вячеслава Гайзера 21 год колонии строгого режима, штраф в размере пятисот миллионов рублей и лишения госнаград.

Всю верхушку Коми, включая главу, его заместителя, бывшего сенатора — всего 16 высокопоставленных чиновников и бизнесменов — арестовали в 2015 году.

По версии следствия, они организовали настоящий преступный синдикат и прокручивали аферы с госсобственностью на миллиарды рублей. В ходе обысков, помимо 60 килограммов ювелирных изделий, у фигурантов дела изъяли и документы, свидетельствующие о попытке легализации украденного имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гайзер выразил надежду в суде, что его дело уйдет в прошлое.

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