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  4. Крупный бизнесмен устроил скандал на рейсе Самара — Москва

Крупный бизнесмен устроил скандал на рейсе Самара — Москва

, 1:21 Видео 17

Пьяный предприниматель заставлял экипаж самолета пересадить его приятеля в бизнес-класс.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Стала известна личность пассажира, который устроил пьяный дебош во время перелета на рейсе «Аэрофлота» из Самары в Москву в понедельник, 23 сентября. Неадекватный мужчина оказался крупным бизнесменом.

53-летний Андрей Шишакин — совладелец компании «У Палыча», занимающейся производством продуктов питания и располагающей сетью фирменных ресторанов, кафе и магазинов на территории Самарской и Московской области. Предприниматель-авиадебошир также владеет активами в ряде других крупных компаний.

Во время взлета пассажир попытался заставить бортпроводников самолета пересадить его приятеля из эконом-класса в бизнес. На отказ экипажа воздушного судна в его просьбе пьяный бизнесмен отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой.

По прилету в столицу мужчину передали сотрудникам полиции для решения о привлечении дебошира к административной ответственности

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный авиадебошир потребовал пересадить приятеля в бизнес-класс.

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