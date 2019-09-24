Стала известна личность пассажира, который устроил пьяный дебош во время перелета на рейсе «Аэрофлота» из Самары в Москву в понедельник, 23 сентября. Неадекватный мужчина оказался крупным бизнесменом.

53-летний Андрей Шишакин — совладелец компании «У Палыча», занимающейся производством продуктов питания и располагающей сетью фирменных ресторанов, кафе и магазинов на территории Самарской и Московской области. Предприниматель-авиадебошир также владеет активами в ряде других крупных компаний.

Во время взлета пассажир попытался заставить бортпроводников самолета пересадить его приятеля из эконом-класса в бизнес. На отказ экипажа воздушного судна в его просьбе пьяный бизнесмен отреагировал нецензурной бранью, угрозами увольнения и физической расправой.

По прилету в столицу мужчину передали сотрудникам полиции для решения о привлечении дебошира к административной ответственности

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный авиадебошир потребовал пересадить приятеля в бизнес-класс.