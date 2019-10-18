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Арестован начальник московского ОМВД «Дорогомилово»

, 20:44 Видео 56

Начальник отдела ОМВД по району Дорогомилово Дмитрий Смирнов отправлен за решетку на два месяца.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

Суд постановил задержать на два месяца начальника отдела ОМВД «Дорогомилово» города Москвы подполковника Дмитрия Смирнова.

Подозреваемого в покушении на мошенничество офицера заключили под стражу до 18 декабря.

Как стало известно 5-tv.ru, на заседании суда Смирнов просил оставить его под домашним арестом, ссылаясь на то, что ему нужно помогать 80-летней матери, инвалиду второй группы, с которой он живет.

По версии следствия, начальник полиции Дмитрий Смирнов убеждал гражданина Зуева передать ему и его подчиненному подполковнику Сергею Устинову денежные средства в размере семи миллионов рублей. Так как полицейский может создать помехи следствию, оказывать давление на свидетелей, а так же имеет обширные связи в органах, следствие и прокуратура просили арестовать Смирнова. Суд ходатайство удовлетворил.

Сам подозреваемый в крупном мошенничестве отрицал факт вымогательства. По словам Смирнова, с Зуевым он встретился первый раз именно в машине, в которую сел, чтобы якобы забрать пакет с самогоном для Устинова. В машине в момент задержания находился вместе с Устиновым.

17 октября в Москве в момент получения от гражданина Зуева 3,5 миллионов рублей задержаны начальник полиции подполковник Дмитрий Смирнов, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска подполковник Сергей Устинов. По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после задержания начальника ОМВД Москвы «Дорогомилово» и его заместителя сотрудниками ФСБ проводятся обыски в УВД по ЗАО Москвы.

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