Арабская ночь: модель и экс-пассия Роба Кардашьян примерила образ принцессы

Модель и бывшая стриптизерша Анжела Рене Уайт, добившаяся популярности под псевдонимом Блэк Чайна, порадовала не только любителей пышных форм, но и поклонников мультфильмов студии Уолта Диснея. Бывшая возлюбленная Роба Кардашьян снялась в образе восточной принцессы Жасмин.

Снимок появился на странице Блэк Чайны в Instagram. На фото девушка позирует в хорошо узнаваемом черном парике и голубом наряде. Правда, звезда эротических танцев добавила в образ фирменной пикантности — от широких шароваров оригинальной Жасмин остались только тонкие полоски ткани, едва прикрывающие интимную зону модели. А широкий топ принцессы Анжела заменила на золотой бюстгальтер.

Instagram @blacchyna

Впрочем, такой вариант «Жасмин для взрослых» полностью устроила подписчиков Блэк Чайны — пользователи моментально «залайкали» новое фото и оставили несколько сотен восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажгла» с полуобнаженной брюнеткой.