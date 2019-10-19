  1. Пятый канал
  4. Арабская ночь: модель и экс-пассия Роба Кардашьян примерила образ принцессы

Арабская ночь: модель и экс-пассия Роба Кардашьян примерила образ принцессы

, 11:14 Фото 488

Instagram-дива и эротическая танцовщица Блэк Чайна предстала перед фолловерами в костюме одной из популярных героинь студии Disney.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @blacchyna

Модель и бывшая стриптизерша Анжела Рене Уайт, добившаяся популярности под псевдонимом Блэк Чайна, порадовала не только любителей пышных форм, но и поклонников мультфильмов студии Уолта Диснея. Бывшая возлюбленная Роба Кардашьян снялась в образе восточной принцессы Жасмин.

Снимок появился на странице Блэк Чайны в Instagram. На фото девушка позирует в хорошо узнаваемом черном парике и голубом наряде. Правда, звезда эротических танцев добавила в образ фирменной пикантности — от широких шароваров оригинальной Жасмин остались только тонкие полоски ткани, едва прикрывающие интимную зону модели. А широкий топ принцессы Анжела заменила на золотой бюстгальтер.

Instagram @blacchyna

Впрочем, такой вариант «Жасмин для взрослых» полностью устроила подписчиков Блэк Чайны — пользователи моментально «залайкали» новое фото и оставили несколько сотен восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажгла» с полуобнаженной брюнеткой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

12:21
«Дэнсер»: Гагарина показала забавную разминку перед концертом
11:55
Пятилетняя девочка из России погибла в Турции
11:51
Пропавший без вести при пожаре в жилом доме в Ростове найден живым
11:41
Российские журналисты впервые побывали на брошенной американцами базе в Сирии
11:32
Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее
11:21
На озере в ЯНАО под лед провалилась семья оленеводов

Сейчас читают

Стало известно, кому принадлежал рудник в Красноярском крае, где прорвало дамбу
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев