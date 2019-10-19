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Мужчина отрубил детям головы на глазах матери, а затем убил и ее

, 11:32 202

Жуткое преступление совершил житель Арканзаса, решив такоим образом «наказать» детей женщины, за то что последняя отказалась дать ему денег.

Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

Двое детей были сначала зарезаны, а потом обезглавлены на глазах матери. О раскрытом жутком преступлении сообщает Newsweek.

Согласно материалам следствия, в США 26-летний житель штата Арканзас отрубил детям головы на глазах матери, а потом убил и ее.

Правоохранителям удалось выяснить, что Майкл Айвори Коллинз на пару со своим сводным братом явился в дом своей знакомой Мэрайи Каннингэм в Литл-Рок, штат Арканзас, где зарезал кухонным ножом двух малолетних детей женщины. Пяти и четырехлетний малыши были обезглавлены на глазах несчастной матери.

Все время казни женщину держал сводный брат изверга, заставляя женщину смотреть как убивают ее детей. После этого преступники убили мать и, забрав бытовую технику и автомобиль хозяйки дома скрылись.

Тела погибших нашла 78-летняя бабушка, пришедшая проведать своих внуков и дочь. Убийцу и его сообщника задержали через пять дней после преступления.

Экспертиза показала, что обуви Коллинза были следы крови убитых. В ходе следствия удалось установить, что мужчина решил «наказать» детей женщины за то что она не захотела давать ему деньги.

Арканзасца признали виновным в совершении тройного убийства. Суд приговорил его к трем пожизненным срокам вместо смертной казни.

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