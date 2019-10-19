В Санкт-Петербурге скончался генерал-майор полиции Константин Власов

В Санкт-Петербурге ушел из жизни экс-руководитель ГУ МВД России по городу, генерал-майор полиции Константин Власов. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов скончался в возрасте 49 лет, об этом сообщает сайт 78.ru.

Константин Власов умер во 2-й Городской больнице Северной столицы. Мужчина страдал от тяжелого онкологического заболевания.

До того, как возглавить петербургский полицейский главк Константин Власов занимал различные должности в отделе уголовного розыска.

Коллеги из ГУ МВД России выражают глубокие соболезнования семье погибшего. Близкие ушедшего из жизни генерал-майора Константина Власова сообщат о времени и месте церемонии прощания позже.

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