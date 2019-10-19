Умер один из руководителей учений, во время которых погибла подлодка «Курск»

Скончался вице-адмирал Михаил Моцак, который командовал 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота. Позднее он стал заместителем командующего флотом и одним из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 «Курск». Также он руководил подъемом субмарины со дна Баренцева моря.

«Михаил Моцак умер сегодня утром в Военно-медицинской академии после тяжелой и продолжительной болезни», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Михаилу Моцаку было 69 лет.

Как рассказал 5-tv.ru вице-адмирал Александр Смелков, его сослуживец был жизнерадостным человеком.

« Михаил Васильевич был замечательный светлый человек. Мы вместе с ним служили. Мне он запомнится веселым жизнерадостным человеком, который всегда мог любого поддержать в трудную минуту », — рассказал он.

Подлодка «Курск» проекта 949А затонула в ходе учений Северного флота 12 августа 2000 года. Погибли все 118 моряков на борту подводного крейсера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти старейшего подводника России Юлия Ксюнина.