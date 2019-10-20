  1. Пятый канал
  4. Оскар Кучера оставил под откровенным фото Седоковой игривый комментарий

Оскар Кучера оставил под откровенным фото Седоковой игривый комментарий

, 1:17 Фото 43

Певица выложила сексуальный снимок, на котором позирует в нижнем белье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Певица опубликовала в соцсети «горячий» снимок, на котором продемонстрировала загорелые подтянутые ягодицы, взобравшись на комод. На фото поп-дива позирует в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды идеально дополнила прическа: сексуально собранные в небрежный хвост длинные волосы.

«Привет, спишь?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @annasedokova

Соблазнительный пост Анны Седоковой не оставил равнодушным даже многодетного отца и примерного семьянина 45-летнего актера Оскара Кучеру.

«Уже нет!» — шутливо ответил певице в комментариях к публикации Кучера.

Подписчики Анны Седоковой не стали напоминать ее новоявленному фанату Оскару Кучере о детях. Зато саму певицу поклонники за откровенное фото пристыдили.

«Ты же мать троих детей!» — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова в Дубае пожаловалась на лишний вес и огромную любовь к картошке фри.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Последние новости

1:47
Видео: первый виртуальный концерт прошел в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг»
1:17
Оскар Кучера оставил под откровенным фото Седоковой игривый комментарий
0:27
«Вылупился»: Виторган отправил Собчак фотографию с отдыха с сыном
0:12
День Сергея Зимнего: что можно и категорически нельзя делать 20 октября
23:49
Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге
23:41
Рыжий из «Иванушек» поделился трогательным фото с повзрослевшими сыновьями

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября
Москвич спустя полгода обнаружил в квартире скелет жены
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев