Оскар Кучера оставил под откровенным фото Седоковой игривый комментарий

Певица опубликовала в соцсети «горячий» снимок, на котором продемонстрировала загорелые подтянутые ягодицы, взобравшись на комод. На фото поп-дива позирует в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды идеально дополнила прическа: сексуально собранные в небрежный хвост длинные волосы.

«Привет, спишь?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @annasedokova

Соблазнительный пост Анны Седоковой не оставил равнодушным даже многодетного отца и примерного семьянина 45-летнего актера Оскара Кучеру.

«Уже нет!» — шутливо ответил певице в комментариях к публикации Кучера.

Подписчики Анны Седоковой не стали напоминать ее новоявленному фанату Оскару Кучере о детях. Зато саму певицу поклонники за откровенное фото пристыдили.

«Ты же мать троих детей!» — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова в Дубае пожаловалась на лишний вес и огромную любовь к картошке фри.