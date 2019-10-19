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Собчак рассказала, как Веронике Кастро советские фанаты подарили тысячу рублей

, 22:13 153

Актриса приобрела огромную популярность и любовь зрителей после роли Марианны в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут».

Фото: Instagram @vrocastroficial

В честь дня рождения мексиканской теледивы Вероники Кастро, которая отпраздновала 67-летие, Ксения Собчак рассказала об особой любви советских граждан к актрисе. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

«В детстве ее обзывали толстушкой, коротышкой, но она только выпрямлялась во все свои 152 см и продолжала двигаться к своей мечте стать актрисой», — поведала телеведущая.

Вероника Кастро приобрела огромную популярность и любовь зрителей за роль Марианны в сериале «Богатые тоже плачут». Проект был снят в Мексике еще в 1979 году, однако в СССР его начали показывать только спустя 12 лет. В эфире федерального телеканала показали лишь восемь серий, после чего трансляцию любовной истории отменили. Продюсерам показалось, что во времена перестройки подобная мыльная опера на телеэкранах советских граждан неуместна.

Однако зрители имели на этот счет свое мнение и атаковали Останкино бесконечным потоком корреспонденции, в которой требовали вернуть телешоу на экраны страны. Дирекция канала сдалась, и советский народ наблюдал за жизнью любимых героев еще 240 серий.

В конце 90-х Вероника Кастро посетила Россию и встретилась с осчастливленными поклонниками. Во время прямой трансляции на телевидении одна из фанаток даже перечислила на имя мексиканской актрисы одну тысячу рублей, поблагодарив за творчество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро уходит из кино.

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