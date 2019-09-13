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  4. Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро уходит из кино

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро уходит из кино

, 14:39 Фото 685

На своей странице в Instagram 66-летняя актриса сообщила о завершении карьеры.

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Фото, видео: © РИА Новости / Борис Кауфман, Instagram / vrocastroficial

Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро, известная по сериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза», объявила о завершении карьеры. На своей странице в Instagram звезда разместила развернутый пост, в котором сообщила, что уходит из кино. Артистка призналась, что ей очень нравилась творческая деятельность. Перестать заниматься любимым делом ее вынудила злоба и насмешки, с которыми приходилось сталкиваться во время работы.

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«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все», — написала Кастро.

 
 
 
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Публикация от Verónica Castro (@vrocastroficial)

Поклонники были шокированы заявлением мексиканской звезды. В комментариях они ей пожелали дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Ранее 5-tv.ru мексиканская актриса Эдит Гонсалес скончалась в четверг, 13 июня, на 55-м году от онкозаболевания.

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