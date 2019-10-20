Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Овен, посвятите выходные тому, что любите. Например, займитесь рисованием и приготовлением интересного блюда. Жизнь — это гораздо большее, чем «работа-дом». Лев, подумайте о том, что сделать для осуществления вашей самой заветной мечты. Рак, вы сможете победить, если вложите в дело душу. ♈ Овен Овен, посвятите выходные тому, что любите. Например, займитесь рисованием и приготовлением интересного блюда. Жизнь — это гораздо большее, чем «работа-дом». Вы достойны гораздо большего, но сами порой загоняете себя в рамки. Попробуйте освободиться из этого порочного круга. Космический совет: расширяйте свое творческое сознание.

♉ Телец

Близнецы, этот октябрь принесет вам массу новых впечатлений. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Это означает, что нужно попрощаться с нездоровыми связями. Они никогда не были по-настоящему с вами. Вы находите в процессе возрождения.

Космический совет: соединитесь со своим высшим я.

♊ Близнецы

Рак, вы сможете победить, если вложите в дело душу. Каждый маленький успех имеет значение, и ваш прорыв заслуживает уважения. Это была не общая чашка чая, но ваша внутренняя сила помогла достичь того, кем вы являетесь сейчас.

Космический совет: даже маленькие победы заслуживают празднования.

♋ Рак

Почему мы всегда хотим того, чего не можем иметь? Проведите анализ своих желаний и потребностей. Процесс исцеления начнется только тогда, когда вы решите отпустить негативные эмоции. Отличным решением будет медитация.

Космический совет: исцеление начнется, когда вы будете готовы отпустить лишнее.