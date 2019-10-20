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  4. Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

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Звезды рекомендуют представителям некоторых знаков зодиака серьезно задуматься о своем будущем, а Рыбам необходимо провести генеральную уборку.

Фото: 5-tv.ru

Овен, посвятите выходные тому, что любите. Например, займитесь рисованием и приготовлением интересного блюда. Жизнь — это гораздо большее, чем «работа-дом». Лев, подумайте о том, что сделать для осуществления вашей самой заветной мечты. Рак, вы сможете победить, если вложите в дело душу.

♈ Овен

Овен, посвятите выходные тому, что любите. Например, займитесь рисованием и приготовлением интересного блюда. Жизнь — это гораздо большее, чем «работа-дом». Вы достойны гораздо большего, но сами порой загоняете себя в рамки. Попробуйте освободиться из этого порочного круга.

Космический совет: расширяйте свое творческое сознание.

♉ Телец

Близнецы, этот октябрь принесет вам массу новых впечатлений. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Это означает, что нужно попрощаться с нездоровыми связями. Они никогда не были по-настоящему с вами. Вы находите в процессе возрождения.

Космический совет: соединитесь со своим высшим я.

♊ Близнецы

Рак, вы сможете победить, если вложите в дело душу. Каждый маленький успех имеет значение, и ваш прорыв заслуживает уважения. Это была не общая чашка чая, но ваша внутренняя сила помогла достичь того, кем вы являетесь сейчас.

Космический совет: даже маленькие победы заслуживают празднования.

♋ Рак

Почему мы всегда хотим того, чего не можем иметь? Проведите анализ своих желаний и потребностей. Процесс исцеления начнется только тогда, когда вы решите отпустить негативные эмоции. Отличным решением будет медитация.

Космический совет: исцеление начнется, когда вы будете готовы отпустить лишнее.

♌ Лев

Лев, что отличает лидеров от других людей? Их приверженность росту и желание каждый день становиться ближе к мечте. Практика — это важно. Не нужно сравнивать свои успехи с успехами других. Думайте о своих желаниях.

Космический совет: станьте ближе к мечте.

♍ Дева

Дева, держитесь подальше от токсичных людей. Они мешают вам сосредоточиться на важном, и отвлекают внимание на пустых мелочах. Сегодня идеальный день для медитации, встреч с друзьями или семейных посиделок.

Космический совет: уберите лишнее.

♎ Весы

Весы, неделя может начаться не со слишком хорошей ноты, но дальше дела пойдут к лучшему. Главный совет — постарайтесь держать нейтралитет. И принимайте продуманные решения, а не под воздействием эмоций.

Космический совет: старайтесь занять стороннюю позицию.

♏ Скорпион

Скорпион, не нужно спасаться бегством от проблем. Их необходимо решать! Возьмите волю в кулак и примите правильное решение.

Космический совет: будьте сильными.

♐ Стрелец

Стрелец, не стоит сидеть в стороне, хватит быть всего лишь наблюдателем. Пора сыграть главную действующую роль. Отличным мотивоционным действием для вас станет запись на семинар личностного роста или продвижения по карьерной лестнице.

Космический совет: время кричать о себе!

♑ Козерог

Козерог, не бойтесь мечтать! Если вы будете много трудиться, в том числе и над духовным совершенствованием, то обязательно добьетесь успеха. Чтобы добиться гармонии, отпустите нереальные ожидания.

Космический совет: будьте последовательны в своих делах.

♒ Водолей

Водолей, мы живем в доброжелательной Вселенной. Откройте свое сердце окружающим и они ответят вам тем же. Постарайтесь бороться с негативными мыслями, сейчас главное освободить место для радости и счастья в вашей душе.

Космический совет: верьте в людей.

♊ Рыбы

Рыбы, вам необходимо очистить пространство вокруг вас. Слишком много накопилось ненужного, избавиться от старых вещей станет мудрым решением. И вы сами почувствуете, как вам полегчает.

Космический совет: освободите пространство.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября.

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Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

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