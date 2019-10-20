Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Овен, посвятите выходные тому, что любите. Например, займитесь рисованием и приготовлением интересного блюда. Жизнь — это гораздо большее, чем «работа-дом». Лев, подумайте о том, что сделать для осуществления вашей самой заветной мечты. Рак, вы сможете победить, если вложите в дело душу.
♈ Овен
Овен, посвятите выходные тому, что любите. Например, займитесь рисованием и приготовлением интересного блюда. Жизнь — это гораздо большее, чем «работа-дом». Вы достойны гораздо большего, но сами порой загоняете себя в рамки. Попробуйте освободиться из этого порочного круга.
Космический совет: расширяйте свое творческое сознание.
♉ Телец
Близнецы, этот октябрь принесет вам массу новых впечатлений. Окружите себя людьми, которые, как и вы, движутся к свету. Это означает, что нужно попрощаться с нездоровыми связями. Они никогда не были по-настоящему с вами. Вы находите в процессе возрождения.
Космический совет: соединитесь со своим высшим я.
♊ Близнецы
Рак, вы сможете победить, если вложите в дело душу. Каждый маленький успех имеет значение, и ваш прорыв заслуживает уважения. Это была не общая чашка чая, но ваша внутренняя сила помогла достичь того, кем вы являетесь сейчас.
Космический совет: даже маленькие победы заслуживают празднования.
♋ Рак
Почему мы всегда хотим того, чего не можем иметь? Проведите анализ своих желаний и потребностей. Процесс исцеления начнется только тогда, когда вы решите отпустить негативные эмоции. Отличным решением будет медитация.
Космический совет: исцеление начнется, когда вы будете готовы отпустить лишнее.
♌ Лев
Лев, что отличает лидеров от других людей? Их приверженность росту и желание каждый день становиться ближе к мечте. Практика — это важно. Не нужно сравнивать свои успехи с успехами других. Думайте о своих желаниях.
Космический совет: станьте ближе к мечте.
♍ Дева
Дева, держитесь подальше от токсичных людей. Они мешают вам сосредоточиться на важном, и отвлекают внимание на пустых мелочах. Сегодня идеальный день для медитации, встреч с друзьями или семейных посиделок.
Космический совет: уберите лишнее.
♎ Весы
Весы, неделя может начаться не со слишком хорошей ноты, но дальше дела пойдут к лучшему. Главный совет — постарайтесь держать нейтралитет. И принимайте продуманные решения, а не под воздействием эмоций.
Космический совет: старайтесь занять стороннюю позицию.
♏ Скорпион
Скорпион, не нужно спасаться бегством от проблем. Их необходимо решать! Возьмите волю в кулак и примите правильное решение.
Космический совет: будьте сильными.
♐ Стрелец
Стрелец, не стоит сидеть в стороне, хватит быть всего лишь наблюдателем. Пора сыграть главную действующую роль. Отличным мотивоционным действием для вас станет запись на семинар личностного роста или продвижения по карьерной лестнице.
Космический совет: время кричать о себе!
♑ Козерог
Козерог, не бойтесь мечтать! Если вы будете много трудиться, в том числе и над духовным совершенствованием, то обязательно добьетесь успеха. Чтобы добиться гармонии, отпустите нереальные ожидания.
Космический совет: будьте последовательны в своих делах.
♒ Водолей
Водолей, мы живем в доброжелательной Вселенной. Откройте свое сердце окружающим и они ответят вам тем же. Постарайтесь бороться с негативными мыслями, сейчас главное освободить место для радости и счастья в вашей душе.
Космический совет: верьте в людей.
♊ Рыбы
Рыбы, вам необходимо очистить пространство вокруг вас. Слишком много накопилось ненужного, избавиться от старых вещей станет мудрым решением. И вы сами почувствуете, как вам полегчает.
Космический совет: освободите пространство.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября.