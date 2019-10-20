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  4. «Что-то жарко стало»: Виктория Дайнеко станцевала в топе без нижнего белья

«Что-то жарко стало»: Виктория Дайнеко станцевала в топе без нижнего белья

, 2:20 Видео 176

Певица рассказала, что любит краситься, представляя себя «жутко крутой».

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко опубликовала на своей странице в Instagram новое откровенное видео. В ролике она танцует в короткой футболке, надетой на голое тело.

«А как вы краситесь, девочки? Пока никто не видит? Я, сколько себя помню, всегда воображала себя жутко крутой, вживалась в роль, как могла, и экспериментировала с мейком», — подписала звезда видео, назвав его «дурацким» и пообещав скоро удалить.

Часть подписчиков попросила оставить ролик на странице.

«Не надо удалять»

«Не удаляйте, вы прекрасна»

«Не понимаю зачем удалять, я ради таких видосов и подписывался», — призвали комментаторы.

Другие пользователи обратили внимание на откровенный наряд Дайнеко.

«Ой-ой-ой, что-то жарко стало»;

«Грудь просвечивает», — написал они.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Виктория Дайнеко выложила еще одно откровенное видео. Певица станцевала тверк вверх ногами.

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