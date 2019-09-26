Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram игривое видео своих сборов в Майами. Готовясь к возвращению в Москву, российская певица и актриса паковала вещи. Судя по описанию к ролику, время ее поджимало. И все же Дайнеко нашла минутку, чтобы продемонстрировать поклонникам физические способности.

«Как я собираю чемоданы. Все на ушах. И я», — пошутила артистка.

На видео в гостиничном номере девушка исполнила необычный тверк. Певица встала на головой на кровать, оперлась ногами о стену и стала отчаянно крутить ягодицами. Выполнить такое упражнение способна отнюдь не каждая.

Может быть, этот акробатический номер поможет звезде вернуть ушедших от нее недавно подписчиков. 25 сентября Дайнеко пожаловать в том же Instagram, что после серии фотографий из солнечного Майами от нее отписываются замерзающие холодной осенью москвичи. Резвые ягодицы Виктории действительно произвели эффект.

«Думаю, ваш мужчина в восторге»;

«Как ты этому научилась?»

«Соберите мне один чемодан, пожалуйста», — написали в ответ фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко опубликовала снимки из примерочной в разных купальниках и предложила подписчикам определить, какой из них лучше.