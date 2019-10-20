«Они помнят»: в Сербии готовятся отметить 75-летнюю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Уже совсем скоро 75-летие Великой Победы над фашизмом. И чем ближе приближается годовщина окончательного разгрома гитлеровской Германии, тем чаще звучат праздничные залпы в честь освобождения очередной европейской столицы. Неделю назад такой салют отгремел в ознаменование освобождения Риги. Как к этому отнеслись наши соседи — их личное дело. Большинство людей, несмотря на старания современных псевдоисториков, прекрасно знает, как и за что боролась Красная Армия на европейской земле.

Максим Облендер только что вернулся из Белграда, по улицам которого уже сегодня пройдут потомки тех, кто спас столицу Сербии от полного уничтожения.

«Это Любиша — страшный воин! Посмотрите. Немцы его не боялись», — вспоминает ветеран битвы за освобождение Белграда Любиша Антониевич.

Он немцев тоже. 17-летнего серба — Любишу в роте звали «мальчик», как самого младшего. Битва за Белград стала его боевым крещением.

«Телеграфные столбы, деревья, все это было поломано, разбросано. Вашим артиллеристам было запрещено стрелять пушками большого калибра», — рассказывает Любиша Антониевич.

Чтобы сохранить облик Белграда. Неделю бойцы Красной Армии плечом к плечу с солдатами Народно-освободительной армии Югославии квартал за кварталом очищали столицу, город, захватывая который фашисты не жалели ни мин, ни снарядов.

Все памятные мероприятия неразрывно связаны с этим мемориальным комплексом. Ведь здесь сегодня рядом лежат советские и югославские солдаты. Точно также как когда-то они плечом к плечу, как шли когда-то вместе в бой. Петр Буславски, здесь же русский солдат Мишка. Танкист. Или вот интересная табличка — одно имя — Василь. Все что знали о человеке, то и писали, поэтому плиты абсолютно разные. А общая здесь одна на всех идея, за которую шли вместе в бой. И дружба — одна на всех.

Каждый год по улицам Белграда шагает Бессмертный полк. Во главе колонны — байкеры.

«На моем мотоцикле — мой дед, отец моего отца. Он участвовал в боях на Сремском фронте», — рассказывает участник мотоклуба «Ночные Волки. Сербия» Деян Ристич.

В памятные даты у мемориала появляются цветы. Город знает свою историю и не дает ее переписывать. Как это модно сейчас в Европе.

«У меня два сына, и я вижу в их учебниках, что все меньше придается значения настоящим победителям. Вот наши братья из Чехии и Словакии — у них у всех царит мнение, что их освобождали американцы», — сокрушается участник мотоклуба «Ночные Волки. Сербия» Никола Одалович.

В Латвии который год пытаются снести памятник освободителям Риги. Реверанс в сторону фашизма сделал даже министр обороны — Артис Пабрикс, назвавший воинов Латышского легиона Waffen SS героями. Непростая ситуация в когда-то братской для сербов Хорватии. Для главы ветеранской организации Зденко Дупланчича это особая боль.

«Это правительство нас поддерживает. Даже мы орден получили. По сравнению с Хорватией, где я родился. Там усташи, фашисты! Там моим товарищам, партизанам и прочим работать очень трудно», — рассказывает ветеран битвы за освобождение Белграда Зденко Дупланчич

Фотографии военных лет ветераны бережно хранят. Дружбе Зденко и Любише сегодня тоже 75. Познакомились, освобождая Белград.

Фотоаппарата на фронте не было — от руки написали: лицо круглое, особых примет не имеет. Их до сих пор забавит этот факт, а ветхие военные билеты и фото друзья носят на встречи со школьниками.

У детей на историю свой взгляд, но знают они ее не по учебникам. А по рассказам своих дедушек и бабушек. А потом в международной русской школе маленькие сербы на классном часе рассуждают на взрослые темы.

«Когда немцы вошли в Белград, сербские не могли победить их сами. И они ушли, пока русские не пришли», — рассказывает ученик первой русской международной школы в Белграде Михайло Симич.

«Эти люди хотели, чтобы наша страна была в покое, чтобы было мирно все», — добавляет ученица первой русской международной школы в Белграде Василия Лукич.

Школа носит имя Валентины Терешковой. В классах портреты русских писателей, а занимаются здесь по настоящим книгам.

«Я задала им вопрос, скажите, что будет, если мы сейчас источники подменим про первую или вторую мировую войну. И потомки через 3 — 4 поколения прочитают. Что буде? Они говорят, они поверят! То есть, даже дети понимают!» — говорит директор первой русской международной школы в Белграде Елена Эльнатанова.

Сербия исправляет досадные ошибки прошлого. В посткоммунистический период с карты Белграда исчезли улицы генерала Жданова и маршала Толбухина, которые и освободили город 75 лет назад.

«Надо сказать, что в Белграде переименование улиц — это очень частое явление. Практически 5-7 названий меняют улицы в центре города. Там есть таблички, которые по 5-6-7 названий до сих пор сохранили», — поясняет профессор Белградского университета Алексей Тимофеев.

Многие названия улиц так и ушли, но имена советских военачальников, командовавших освободительной операцией, буквально несколько лет назад снова появились на карте Белграда. И сегодня по этим улицам идут потомки тех, кто спас город. К ним присоединились и волонтеры из России — у них здесь тоже своя история. Дед Ирины Гутиной — серб, освобождал столицу, но после войны уехал в Ленинград.

«Он получил возможность продолжать обучение в Советском союзе, что было важным переломным моментом в его жизни, потому что здесь он встретил мою бабушку», — рассказывает волонтер Ирина Гутина.

Братская дружба, благодаря которой создавались семьи, за которую шли на верную смерть. Операция унесла жизни более четырех тысяч солдат с нашей стороны. Потери противника — в десять раз больше. На днях наше Министерство обороны рассекретило документы тех дней.

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Белграда от фашистов

Сотни свидетельств ожесточенных боев и подвигов. Как дважды солдаты Красной армии повторили поступок Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру. Как выкуривали врага, крепко засевшего в 14-ти этажной палате «Албания» в центре города, и как 20 октября взметнулось над Белградской крепостью Калемегдан алое знамя Победы. И это факты, которые никому не дадут оспорить ни русские, ни сербы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Латвии назвали торжества в Москве к 75-летию освобождения Риги от фашистов «неприемлимыми».